11-jarig meisje vindt xtc-pil in Happy Meal

Een medewerker van McDonald’s in Texas heeft de benaming van het kindermenu Happy Meal een nieuwe betekenis gegeven, nadat ze er al dan niet per ongeluk een xtc-pilletje in verstopte. De oudere zus van het 4-jarige jongetje dat de burger met pil geserveerd kreeg, dacht dat het om een snoepje ging.



Het 11-jarige meisje zag de xtc-pil als eerste tussen de burger van haar vierjarige broertje zitten. ,,Toen ze het papiertje voor haar broertje opendeed, zag ze de pil", klinkt het bij de lokale politie. ,,Ze vroeg haar ouders of het een snoepje was.”



De ouders namen de hele maaltijd vervolgens mee naar de politie, waar de burger en het pilletje geanalyseerd werden. Het bleek inderdaad om xtc te gaan.



Daarop arresteerde de politie de manager en twee medewerkers van het fastfoodfiliaal. De manager bleek nog meer xtc-pillen in haar bezit te hebben en is intussen ontslagen.

Reacties

16-12-2018 19:34:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.369

OTindex: 67.451

dat klinkt eerder als een unhappy meal.. goed dat dat meisje het zag, want het jongetje had het misschien gewoon opgegeten..

16-12-2018 20:17:52 Mikepower

Erelid



WMRindex: 2.237

OTindex: 75

"happy meal"

