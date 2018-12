Man aangehouden om middelvinger naar agenten

De Amsterdamse politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een man aangehouden omdat deze zijn middelvinger opstak naar agenten.



Dat gebeurde in de Spaarndammerbuurt. Waarom de man het nodig vond om zijn vinger op te steken naar de agenten is onduidelijk, maar het leverde hem wel een arrestatie op. 'Het is al vele jaren een feit dat het opsteken van een middelvinger naar de politie een belediging is', schrijft de politie op Facebook.



Onder het bericht zijn opvallende reacties geplaatst. Meerdere mensen suggereren dat de agenten de vinger van de verdachte hadden moeten breken. Toch is er ook iemand die de aanhouding nogal overdreven vindt.

Reacties

16-12-2018 13:25:49 SamuiAxe

Ik ben het 100% eens met de aanhouding en ik hoop dat hij een zeer stevige boete krijgt! Kom op zeg! Dit soort gedrag is toch nergens voor nodig?!

16-12-2018 13:32:17 botte bijl

hij had het niet moeten doen, maar het getuigt wel van moed (maar niet van intelligentie of beschaving)

16-12-2018 13:57:36 Mamsie

De man had een splinter in zijn middelvinger en hoopte dat de agenten die eruit konden krijgen., daarom liet hij die vinger zien.

