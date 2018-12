Wildpoeper poept meerdere keren op schoolplein in Limmen

Limmen heeft een terugkerende wildpoeper! Wijkagent Pim van der Maas meldt op Twitter dat er al meerdere keren rond een school in het dorp is gepoept.



Van der Maas zegt: "Er is al meerdere keren rond het schoolplein ontlasting achter gelaten. Zeer onsmakelijk voor spelende kinderen."

