Man op fiets steelt brievenbus

Een dief in Weert is er met een wel heel bijzondere buit vandoor gegaan.Op bewakingsbeelden van de eigenaar is te zien dat een man van zijn fiets stapt om een brievenbus te stelen bij een brasserie aan de Langstraat.De eigenaar van Du Commerce vraagt de dief vriendelijk om de post terug te brengen. „Degene die onze brievenbus per ongeluk meegenomen heeft, zouden we willen vragen om de post die er in zat in de nieuwe bus te deponeren behalve de blauwe enveloppen ....die hoeven we niet terug en als ‘t om de krant te doen was ,die ligt elke dag gewoon binnen voor je klaar”, schrijft de eigenaar op Facebook.