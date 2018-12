Arrestaties na naaktvideo op grote piramide in Egypte

In Egypte zijn twee mensen gearresteerd omdat ze het een Deens stelt mogelijk hadden gemaakt om bovenop een beroemde piramide een naaktfoto te maken. De pikante foto zorgde voor een rel in Egypte.Op de gewraakte foto is te zien hoe een Deense fotograaf en een onbekende vrouw naakt op elkaar liggen op het 140 meter hoge wereldwonder.Het Deense stel maakte ook een video waarop te zien is hoe ze 's nachts het bouwwerk beklimmen. De video van drie minuten eindigt met een stilstaand beeld waarop te zien is hoe het stel elkaar naakt omhelst.De beelden belandde ook op YouTube en is al ruim 4,5 miljoen keer bekeken.De beelden haalden bij veel Egyptenaren de woede op de hals. Het beklimmen van piramides is ten strengste verboden.Daarom werd er alles aangedaan om het stel en de mensen die hen hielpen te vinden.Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat inmiddels een man is opgepakt die werkt bij de piramide. Hij liet zich omgerekend bijna 200 euro betalen voor zijn diensten. De autoriteiten arresteerden ook een vrouw die een bemiddelende rol zou hebben gespeeld.Het is onduidelijk of het Deense stel zich nog in Egypte bevindt. De Deense fotograaf heeft de naaktfoto op zijn website geplaatst.