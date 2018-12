Het verrassende effect van een slaaptekort

Je weet zelf wel dat een slaaptekort bepaald geen goede invloed heeft op je humeur. Ook je hoofd ziet er verfomfaaid uit na een kort nachtje en je wordt er bovendien niet scherper op. Maar er is nog een verrassend effect van te weinig slaap: je evenwicht wordt slechter.



Als je maar een uur of vier, vijf geslapen hebt, is de kans dus groter dat je struikelt, dingen omstoot of valt. Twee korte nachten zouden al genoeg zijn om je evenwichtsgevoel in de war te sturen, blijkt uit een nieuwe studie die in vakblad Scientific Reports verscheen.



Het onderzoek was uitgevoerd bij mensen tussen de 20 en 30 jaar, die vooraf geen enkel probleem met hun evenwicht hadden. Je zult het zelf ook wel merken. Ga maar eens op één been staan na een paar korte nachtjes. Dat zal je een stuk minder makkelijk afgaan dan wanneer je wel acht uur geslapen hebt.



Heb je slaapproblemen weet dan dat het deels tussen de oren zit. Als je steeds denkt dat je slecht slaapt en gaat piekeren over je slaaptekort wordt het alleen maar erger. Daarnaast speelt een gezonde slaapomgeving een belangrijke rol. Zorg dat je kamer koel genoeg is, neem je smartphone niet mee naar bed en vermijd suiker, cafeïne en alcohol vlak voor het slapen gaan.

Reacties

15-12-2018 16:09:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.354

OTindex: 67.437

en minder verrassend: dat is echt niet het enige effect

15-12-2018 16:16:57 stora

Stamgast



WMRindex: 13.380

OTindex: 1.558

veel dingen zitten tussen je oren.

Maar daar kan je wel echt ziek van zijn of problemen mee hebben.

Neem bv straatvrees. Je durft echt de straat niet meer op, terwijl je eigenlijk weet dat er niets gebeurt.

Maar je raakt wel echt in paniek.

