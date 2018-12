Ik kan perfect rijden terwijl ik mijn smartphone gebruik

Straffe beelden uit Schotland.Daar kregen, in de buurt van Glasgow, een fietser en een autobestuurder het met elkaar aan de stok. De fietser was boos op de chauffeur omdat hij zijn smartphone gebruikte tijdens het rijden. “Het zijn mensen zoals jij die mensen zoals ik doden”, schreeuwt de fietser.De twee praten nog wat verder en de chauffeur bevestigt dat hij perfect zijn smartphone kan gebruiken én zijn wagen kan besturen tegelijkertijd. Dat vindt de fietser behoorlijk straf. En zijn geveinsde verbazing lijkt terecht.Want niet veel later gebeurt het: de bestuurder botst tegen de auto voor hem. Tot groot plezier van de fietser, kijk maar!