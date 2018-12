Australiërs vragen bomen massaal om levensproblemen op te lossen

Een project van de Australische stad Melbourne om de gezondheid van bomen te monitoren is gekaapt door grapjassen. Het stadsbestuur had 70.000 bomen een eigen e-mailadres gegeven zodat mensen iets konden melden over hun conditie, maar de adressen worden vooral gebruikt om liefdesbrieven over te maken of oplossingen te vragen voor existentiële vraagstukken.



De Australiërs zijn altijd wel te vinden voor een goede mop. Dat heeft het stadsbestuur van Melbourne aan de lijve ondervonden. Het gaf een tijdje geleden 70.000 bomen elk een e-mailadres, zodat mensen iets konden laten weten als de bomen ziek werden. Maar grapjassen zagen hun kans schoon om de flora liefdesbrieven te bezorgen of hen een antwoord te vragen op levensbepalende kwesties.



Sinds de start van het project werden er al 4.000 e-mails verstuurd van over heel de wereld. De nieuwswebsite ABC News lijstte een aantal van de grappigste inzendingen op. “Babe, I am sorry that you’re so sick. Can I climb you one last time? Strip down that bark for me baby, it’ll make you feel better”, schreef een bezorgde boomfan.



De volgende e-mail was een vraag voor ‘een vriend’: “Dear English Oak, I have chosen to write to you given your proximity to the Shrine of Remembrance and that your status is ‘unknown’. I write about a friend of mine … someone who has reached an intersection in life. To the outside world he has control, but within it can feel like a labyrinth with too many possible pathways, all without much clarity or light. How can I help him during this time of decision and indecision? Thank you wise old tree.”



Als je zelf met een prangende vraag zit, kan je op de map van Urban Forest Visual een boom uitkiezen die volgens jou heel wijs en verstandig overkomt.

Wel veel extra werk voor de mensen die de administratie doen; of die het ook grappig vinden?

Maar de bomen worden dus niet meer geknuffeld.

