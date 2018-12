Twee Belgische paarden trekken tientonner ijzige oprit op

Twee Belgische trekpaarden hebben in Amerika hun kracht getoond. De dieren werden ingeschakeld om zware en lange vrachtwagen en zijn lading op een door ijs bedekte oprit te trekken. Het bleek een makkelijke taak voor de ijzersterke paarden.Indrukwekkend. Beter kan je de krachtvertoning van twee Belgische trekpaarden niet beschrijven. De dieren wonen in het Amerikaanse Minnesota en moesten daar een truckchauffeur uit de nood helpen. Die had moeilijkheden om tot bovenaan een ijzige oprit te geraken. Maar een beetje hulp van de ijzersterke dieren was het gevaarte in een mum van tijd waar het moest zijn. Ook niet onbelangrijk: de paarden raakten niet gewond bij de inspanning.