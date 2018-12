Vliegtuig moet rechtsomkeer maken omdat donorhart nog steeds aan boord was

Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Southwest dat van Seattle onderweg was naar Dallas moest rechtsomkeer maken, omdat het donorhart dat afgeleverd moest worden in Seattle nog steeds aan boord bleek te zijn. Dat meldden Amerikaanse media.



Het hart werd zondag in Sacramento op het vliegtuig geladen, en moest om 14.15 uur lokale tijd afgeleverd worden op de luchthaven van Seattle. Om 15 uur steeg het toestel daar echter op richting Dallas, met het hart nog steeds aan boord. Toen de bemanning dat besefte maakte het toestel prompt rechtsomkeer, na 69 minuten vliegen. Om iets voor 18 uur, meer dan drieënhalf uur nadat het vliegtuig er een eerste keer landde, werd het hart dan toch afgeleverd in Seattle. Experts zeggen dat een menselijk hart tussen vier en zes uur kan worden bewaard, alvorens moet overgegaan worden tot de transplantatie.

Reacties

15-12-2018 12:12:08 stora

Stamgast



WMRindex: 13.374

OTindex: 1.558

Er zou toch een wagen van de transplantatie dienst hebben klaargestaan? zoiets wordt als eerste uitgeladen en gaat dan met zwaailichten en sirene naar de plek waar het verwacht wordt.

Heel vreemd.

15-12-2018 13:59:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.331

OTindex: 67.423

4-6 uur is niet veel, als je dan ook nog de oorspronkelijke vlucht meerekent, plus nog 2,5 uur door deze fout, en minstens 2 ritten met een auto naar en van het vliegveld, dan vraag je je af of dat hart nog bruikbaar was.



Laatste edit 15-12-2018 14:00

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: