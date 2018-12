Vrouw (26) gaat op zoek naar zaaddonor omdat haar echtgenoot niet knap genoeg is

Op de socialenetwerksite Reddit heeft een dertigjarige man verteld hoe zijn echtgenote voorstelt een spermadonor te zoeken omdat het kind dan “meer kans op een goed leven” zou hebben. En daar bleef het niet bij, want tijdens een twee uur durende woordenwisseling kwam de aap uit de mouw.



“Ik ben ten einde raad en vind het moeilijk om hierover met familie of vrienden te praten”, begint de dertiger zijn relaas. “Het is een nogal gevoelige en gênante materie.”



“We hadden het over kinderen – we willen er binnenkort aan beginnen – en mijn vrouw stelde voor om een spermadonor te nemen omdat het kind dan meer kans zou hebben op een goed leven. Ik wist niet wat ik hoorde en vroeg haar om een woordje uitleg. Ze vertelde dat als de baby de genen zou hebben van een ongelooflijk aantrekkelijke en slimme man – probeer je op dat moment maar eens niet beledigd te voelen – dat hij of zij dan een makkelijker en gelukkiger leven zou leiden.”



“Dat aantrekkelijkere mensen het makkelijker hebben is misschien wel waar, maar het is gewoon zo pijnlijk om te horen dat je vrouw je niet goed genoeg vindt om kinderen mee te krijgen”, legt de man wanhopig uit.



De man stipt aan dat zijn vrouw voor hem perfect is en acht zichzelf ongeveer even knap. “Ik weet niet wat ik moet doen. Het is zover gekomen dat ik het intussen al aan het overwegen ben. Maar het zou aanvoelen alsof ze gewoon met mij is getrouwd voor mijn financiële inbreng in de opvoeding van het kind van een of andere knappe man.”



Het bizarre verhaal dat de man in het topic ‘relatieadvies’ postte, ging al snel viraal en honderden lezers drukten hun verbazing uit in een reactie. Niet veel later postte de man twee updates, waarvan de laatste het verhaal een onverwacht staartje geeft.



“Ik heb haar even gevraagd of ze het oké zou vinden om een spermadonor én een eiceldonor te gebruiken, maar daar wilde ze niet van weten”, luidt het eerst. “Maar ze vindt dat minstens één van ons beiden biologisch verwant moet zijn en dat het beter is dat dat de moeder is.”



“Vannacht kon ik niet slapen”, begint in de tweede update. “Ik heb mijn vrouw om 4 uur wakker gemaakt, wat uitmondde in een twee uur durende discussie die eindigde in tranen. Ik heb me ziek gemeld op mijn werk. Ik probeerde, echt waar, te begrijpen waar ze met haar verzoek vandaan kwam zodat ik er geen spijt van zou hebben als ik het woord ‘scheiding’ in de mond nam. Ik vroeg haar of ze iemand bijzonder in gedachten had als donor en ze bleef maar een collega aanhalen, een goede vriend van ons.”



“Nu blijkt dat ze mij al heel de tijd met hem aan het bedriegen is. Een getrouwde man die al vaak bij ons thuis is komen eten, wiens hand ik meermaals heb geschud. Ze wilde gewoon dat onze kinderen op hem leken – een knappe dokter. Ik heb mezelf opgesloten in de logeerkamer. Eens ik weer bij zinnen ben, vraag ik de echtscheiding aan.”



De man haalt nog aan dat ook de echtgenote van de minnaar van zijn vrouw niet op de hoogte was van zijn verraad; iets waar hij ze dan maar zelf over heeft ingelicht.

Reacties

15-12-2018 11:05:59 stora

@HHWB , ik denk dat het de eerste keer is dat een artikel bij nietbarkie vandaan komt. Er staan zeker bij bizar meer leuke artikelen in die je kan posten

15-12-2018 13:57:02 allone

Het positieve aan dit verhaal is, dat hij nu de waarheid weet, en hopelijk vindt hij een vrouw die hem waardeert zoals hij is. Het nadeel is dat minstens één maar mogelijk twee huwelijken nu gestrand zijn

15-12-2018 14:18:05 Beesie

@allone : Volgens mij waren die al gestrand, want anders ga je niet vreemd..

15-12-2018 14:46:50 De Paus

Nou, mevrouwtje, zoek niet verder. Ach, ze noemen mij niet voor niets de Heilige Vader.



Hier een foto van een ongelooflijk aantrekkelijke en slimme man.

15-12-2018 14:51:08 stora

@Beesie :

2 hadden zich aan elkaar voorgesteld , dus die gingen niet vreemd en de andere 2 wisten van niets

