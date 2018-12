Inbreker na twee dagen uit ventilatieschacht gered

Een Amerikaanse man is na twee dagen gered uit de ventilatieschacht van een restaurant. De man had geprobeerd het gesloten Chinese restaurant in Californië binnen te komen, maar was vast komen te zitten.Agenten gingen een kijkje nemen nadat een buurtbewoner had gemeld dat hij zacht hulpgeroep hoorde. Al snel werd de 29-jarige man aangetroffen in de uitlaat van een afzuigkap op het dak.De man kon zich totaal niet meer bewegen en zat onder het vet en de olie. "Hij was heel smerig en heel koud", zegt een woordvoerder. "Hij was erg blij ons te zien."De brandweer had een uur nodig om de man te bevrijden. Hij is uitgedroogd en uitgeput opgenomen in het ziekenhuis, maar zal naar verwachting volledig herstellen. De politie denkt dat hij nog een dag in zijn benarde positie niet had overleefd.De politie onderzoekt waarom de man probeerde in te breken in het leegstaande restaurant. Er wordt uitgegaan van vandalisme. Een politiewoordvoerder veroorloofde zich een grapje in deze kersttijd: "We hebben nog gecheckt: het was niet de Kerstman."