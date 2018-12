Helmondse juf Daisy kan ook beste van de wereld worden en kan 1 miljoen dollar winnen

Daisy Mertens maakt kans om verkozen te worden tot beste leraar van de wereld. De juf van basisschool De Vuurvogel uit Helmond strijdt met 49 anderen om deze titel.Voor de mondiale verkiezing werden uit 10.000 aanmeldingen 50 leerkrachten uit 39 landen geselecteerd. In februari wordt de top tien bekend. Op 24 maart weet Mertens of ze zich 'de beste van de wereld' mag noemen. Aan de uitverkiezing is een prijs van 1 miljoen dollar verbonden.Juf Daisy wist al twee weken dat ze namens Nederland gaat meestrijden om de eer. Maar pas donderdag kon ze het vertellen aan haar leerlingen. "Toen was het wel even gillen", aldus Mertens, die zelf maar moeilijk had kunnen slapen. "Ik ben drie keer wakker geworden. Het is natuurlijk spannend: de reacties die je gaat krijgen."Als ze over drie maanden in Dubai als winnaar uit de bus komt, zal ze nog meer als ambassadeur voor het onderwijs actief worden. De geldprijs zal ze gebruiken voor een project waaraan ze samen met prinses Laurentien werkt. "We willen dat kinderen op school kunnen meebeslissen over dingen, adviezen kunnen geven, bijvoorbeeld over de sociale veiligheid."Maar hoeveel tijd ze ook aan dit soort zaken zal gaan besteden, Mertens blijft altijd eerst leraar. "Je kunt geen ambassadeur zijn als je niet zelf met je voeten in de klei staat, vind ik. Voor de klas staan zal altijd mijn prioriteit zijn. Ook vandaag. Ik ben er eerst voor de kinderen."