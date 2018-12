Therapie met bijlen en messen

Kinderen met ADHD of faalangst kunnen in Lelystad therapie volgen waarbij ze werken met bijlen en messen.



"Het klinkt best heftig, maar dat is het juist niet", vertelt oprichter Ronald Kolkman van zorgbedrijf Ago Natura. "Wij doen alles in de natuur. We bouwen hutten, maken vuurtjes en werken met relatief gevaarlijk gereedschap. Wij geven op deze manier vertrouwen aan de kinderen. Zo kunnen we goed met ze werken."



Bij Ago Natura is ook plek voor kinderen die 'anders denken'. "Hoogbegaafde kinderen worden vaak niet begrepen door de omgeving omdat ze anders denken, ze slaan stappen over en willen bijvoorbeeld altijd weten waarom ze iets moeten leren. Dit kan zorgen voor frustratie bij de omgeving en het kind zelf."



Zorg is er op verschillende niveaus. Van intensieve therapie tot groepssessies waar wordt gewerkt aan sociale vaardigheden. "We zien de mooiste dingen. De pure kinderen. Dat is prachtig. En ja, als ze messen gebruiken, snijden ze zich ook wel eens. Maar daar is de verbandtrommel voor", aldus Kolkman.

Reacties

14-12-2018 14:49:49 venzje

Tja, dat deden we op de padvinderij ook. En dat was toen iets dusdanig vanzelfsprekends dat het WMR nooit zou hebben gehaald.

14-12-2018 15:07:58 GroteMop1983

@venzje : Vraag ik mij ook af, want kinderen met ADHD of faalangst zijn geen andere wezens dan wij zijn. Dit artikeltje zou pas WMR-waardig zijn als er stond Therapie met bijlen en messen voor moordenaars en gewelddadige criminelen.

14-12-2018 17:01:48 stora

De padvinders op het water zeg maar.

