Wie is zijn zeilboot vergeten in Frederiksoord?

Boswachters komen tijdens hun werk doorgaans allerlei gedumpte voorwerpen tegen. Maar wat er vandaag bij de Vledder- en Wapserveense Aa in Frederiksoord lag, is wel erg opmerkelijk."Een complete zeilboot op een aanhanger", zegt boswachter Albert Henckel. Hij kan er eigenlijk wel een klein beetje om lachen. "Dit is wel erg niet-alledaags."Een inwoner van Nijensleek trof de boot aan en maakte er melding van. "Er lag een matras naast de boot, maar verder niks. Geen drugsafval of iets dergelijks. Iemand heeft die boot daar echt bewust gedumpt", aldus Henckel.Het vervelende is volgens de boswachter dat Staatsbosbeheer voor het opruimen opdraait. "De gemeente zegt niet: 'Wij doen dat wel'. De eigenaar van de grond draait overal voor op. Dit kost ons tijd geld. We schieten hier niks mee op."