'Dronken' man blijkt ziek: 'Geen goede ader, dus medicatie met hulp van botboor ingebracht'

Amsterdamse politieagenten stonden woensdagmiddag voor een opvallende verrassing. Een vervelende 'dronken' man werd meegenomen naar het bureau, maar bleek daar helemaal niet onder invloed van alcohol. Hij had een hypo (te lage bloedsuikerspiegel) en moest direct medische hulp hebben. Dat ging door het ontbreken van een goede ader echter niet zonder slag of stoot.



De politie werd getipt, omdat de man een winkel in Amsterdam niet wilde verlaten en vervelend deed. Met de agenten liep hij wel naar buiten, maar ging daar vervolgens op de grond liggen. "Omdat hij behoorlijk dronken over kwam en het buiten heel koud is, werd besloten om hem naar het bureau te brengen en hem daar te laten controleren door een arts", zo schrijft de politie op Facebook.



Die was binnen tien minuten aanwezig en concludeerde dat de man niet dronken was, maar dat zijn bloedsuikerspiegel veel te laag was. Het slachtoffer had direct medicatie nodig, maar er werd geen goede ader gevonden. "Daarom heeft de arts met een botboor een gat in zijn scheenbeen gemaakt, zodat de medicatie direct in zijn merg kon worden gespoten."



Een lugubere oplossing, maar wel een succesvolle. "De man is bij kennis naar het ziekenhuis gebracht en het gaat helemaal goed met hem komen", aldus de politie. "Zo blijkt maar weer, niets is wat het lijkt."

iedereen heeft goed gereageerd.. deze man had makkelijk dood kunnen gaan als iemand minder snel en verantwoordelijk geweest was!



Dat van die ader en het beenmerg herinnert me aan een tv-serie

