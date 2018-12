14-12-2018 09:58:51

Als de mod zegt, er is iemand je voor geweest danvind ik het goed, want dat betekent dat er meer aan het zoeken zijn. Als Emmo er is, dan krijg je die melding heel vaak. Die heeft er blijkbaar veel plezier in om artikelen te zoeken en als je dan iets wordt goedgekeurd dan is dat vaak pas over 4 dagen. Maar nu Emmo er niet is, moeten we aan de bak. Zolang ik op wmr ben wordt er van 8.00 uur tot 18.00 uur elk uur een artikel geplaatst.Maar de kritiek vind ik daarom misplaatst omdat er meerdere mensen zijn om wmr overeind te houden.En niemand van hun hoeft een bedankje of een veer in hun , weet ik waar.Maar kritiek is niet terecht.Zo, ik heb gesproken