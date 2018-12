Theresa May als Gollum gaat viral: Oh precious deal!

De Britse premier Theresa May is op de hak genomen als Gollum uit Lord of The Rings. Acteur Andy Serkis kroop nog eenmaal in de huid van het filmpersonage, ditmaal als May die haar brexit-deal verdedigt. De video is viral gegaan en door media wereldwijd opgepikt."Oh precious deal!", zegt de Gollum-versie van de premier, gespeeld door Serkis. Het is een van de vele knipogen naar het tragische personage uit de bekende filmreeks. Zo heeft May in de sketch ook een gespleten persoonlijkheid. In het ene shot verdedigt ze haar brexit-plan, in het andere vraagt ze zich af of het niet beter is als het volk er nog een keer over stemt.