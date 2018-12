Dronken automobilist parkeert auto op Spaanse Trappen in Rome

In het centrum van Rome is een man per ongeluk met zijn auto op de wereldberoemde Spaanse Trappen terechtgekomen.De man van 27 jaar was dronken. Hij verloor de macht over het stuur en reed naar beneden, maar kwam al snel vast te zitten. Zijn auto en de trappen zijn licht beschadigd geraakt.Niemand raakte gewond. De gewaarschuwde politie liet de man blazen en toen bleek dat hij veel te veel had gedronken. Zijn rijbewijs en auto zijn in beslag genomen.