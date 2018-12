Vrouw mishandeld door 13-jarige jongen in Santpoort-Noord

Een vrouw is woensdag in Santpoort-Noord uit het niets aangevallen en mishandeld door een 13-jarige jongen. De verdachte is aangehouden.



Dat meldt de politie IJmond op Facebook, waar volgers de verrichtingen van agenten vandaag op de voet kunnen volgen. De jongen belaagde de vrouw in de Dinkgrevelaan, ter hoogte van de school Het Molenduin.



Over het letsel van de vrouw is niets bekend. De jongen is meegenomen naar het bureau, waar hij wordt verhoord. De verzorgers van de jongen zijn ingelicht en hij heeft een advocaat toegewezen gekregen.



De politie benadrukt dat er een hulpverleningstraject is gestart, om de jongen weer op het rechte pad te krijgen. Daarbij zal ook jeugdzorg aanhaken.

Reacties

13-12-2018 15:19:23 stora

Stamgast



WMRindex: 13.332

OTindex: 1.557

13 jaar, van mij mag de opvoedkundige tik weer terug.

Hier in Den Haag gastjes van 15 en 17 jaar opgepakt voor een overval.

Het tuig wordt steeds jonger actief.

13-12-2018 15:45:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.187

OTindex: 66.954

Quote:



De politie benadrukt dat er een hulpverleningstraject is gestart,



Maar niét voor de vrouw die niets misdaan heeft.

Alleen voor dat rotjoch ! Maar niét voor de vrouw die niets misdaan heeft.Alleen voor dat rotjoch !

