Trouwring na negen jaar teruggevonden op bizarre plek

Een Amerikaanse vrouw en haar kostbare trouwring zijn na negen jaar opnieuw herenigd. Hoewel de dame alle hoop had opgegeven, vond een klusjesman het juweel terug in de riool naast haar woning.Toen de 60-jarige Paula Stanton negen jaar geleden grote kuis hield, liet ze haar gouden trouwring in het toilet vallen. "Het was heel koud, waardoor mijn handen bibberden en de ring van mijn vinger schoof", vertelt ze aan de lokale pers. "Ik was er kapot van. Ik schaamde me toen ik het aan mijn man moest vertellen, want het sieraad betekende veel voor ons."Hoewel haar echtgenoot haar een nieuw exemplaar cadeau deed, bleef Stanton hopen dat ze de originele diamant zou terugvinden. Ted Gogol, de lokale klusjesman, ging toen op zoek naar het waardevolle juweel. Helaas zonder resultaat.Nu, negen jaar later, plakte er opeens een briefje van Gogol op haar voordeur, met de vraag hem te contacteren. En de man had fantastisch nieuws: tijdens het jaarlijkse rioolonderhoud botste hij plots op de verloren diamant, die volledig intact gebleven was. "Ik begon te huilen en was in shock. Ik kon het echt niet geloven", vertelt de vrouw opgelucht. "Ik ben zo blij. De ring wilde ons niet verlaten. Vanaf nu verlies ik hem nooit meer uit het oog."