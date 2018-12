13-12-2018 12:22:13

Enge boomJaren geleden reed ik in Rotterdam op mijn scooter naar mijn werk en het snelste was dat door een bos heen.'savonds naar huis ook via dat bospad in het donker. En ineens dacht ik mensen te zien. Een paar wel.Ook toen hoorde je al jaren verhalen over berovingen en zo dus ik dacht ik ga terug en via de normale weg naar huis.De volgende dag ik weer via dat bospad en op die bewuste plek kijken en toen dacht ik, dat waren die bomen. En het waaide natuurlijk. Ach, ik had er wel lol om