102-jarige vrouw maakt skydive: Volgend jaar doe ik het weer

Een 102 jaar oude vrouw uit Australiƫ heeft wel heel veel lef. Ze maakte afgelopen zondag, naar verluidt als oudste ter wereld, een skydive. Met de actie wil ze aandacht vragen voor de ziekte waaraan haar dochter tien jaar geleden overleed.Om haar 100ste verjaardag te vieren, maakte Irene O'Shea twee jaar geleden voor het eerst een skydive en sindsdien doet ze het ieder jaar. SA Diving, waarmee Irene haar tandemsprong maakte, zei dat het allemaal soepeltjes verliep.Irene maakte de sprong van ruim 4 kilometer hoogte. Op de video is te zien hoe Irene een lach van oor tot oor op haar gezicht heeft voordat ze uit het vliegtuig springt. Vrienden en familie stonden de vrouw op leeftijd beneden in spanning op te wachten.Toen een lokale verslaggever haar na afloop vroeg of ze verslaafd is aan de adrenalinekicks, antwoordde ze: "Ik ben gewoon zoals iedereen. Een normaal persoon."Irene maakte de skydive om geld in te zamelen ten behoeve van de zeldzame zenuwziekte waaraan ze haar dochter tien jaar geleden verloor. "Volgend jaar spring ik weer en als ik lang genoeg leef, doe ik het ook nog als ik 105 ben."