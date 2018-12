Politie verbaast zich over slapende fietser: Iets te diep in glaasje gekeken

Een Nijmegenaar die iets te diep in het glaasje had gekeken, is zaterdagnacht op z'n fiets in slaap gevallen. "Soms komen we in de nachtdienst hilarische gevallen tegen", schrijft de politie Nijmegen-Zuid op Instagram. "Zo ook deze jongen."De jongeman stond voorover gebogen over z'n fiets op de Muntweg. Hij had flink gedronken en z'n fiets op een middenberm geparkeerd. "We hebben hem toch maar uit z'n slaapje gewekt en verzocht op een veiligere plaats te gaan staan", schrijft de politie.Overigens mankeerde de jongen verder niets. De politie deelde een foto van de jongeman.