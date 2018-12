Vroedvrouw maakt smoothies van verse placenta's

Een Australische vroedvrouw heeft een lucratieve bijverdienste gevonden. De 23-jarige Ciara Noble transformeert placenta's in verschillende producten voor de kersverse mama's. Haar aanbod is uitgebreid, met onder andere pillen en smoothies.



Volgens de Australische hebben verse placenta's heel wat gezonde eigenschappen. Zo zouden ze je een energieboost geven, brengen ze je hormonen terug in balans, zorgen ze voor meer melkproductie,... Ciara is zich bewust van het feit dat veel mensen dit maar niets vinden, maar vindt het zelf "zonde om iets dat negen maanden in je heeft gegroeid zomaar weg te gooien". De afgelopen twee jaar heeft ze al meer dan honderd vrouwen een dienst bewezen en dat zorgt voor een mooie bijverdienste. Per jaar verdient ze omgerekend zo'n 13.000 euro aan haar hobby. De producten die Noble aanbiedt, zijn zeer gevarieerd. Zo begon ze met capsules gemaakt van gedroogde moederkoek. Nadien kwam ze op het idee om rauwe placenta toe te voegen aan smoothies, wat er volgens haar voor zorgt dat er helemaal geen voedingsstoffen verloren gaan. Haar creatieve diensten biedt ze gratis aan. Wat dacht je van een hartje of 'love' gemaakt uit navelstreng? Ciara gaat er prat op een 'zero waste'-beleid te hanteren. Origineel is het alleszins.

Reacties

12-12-2018 14:25:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.640

OTindex: 3.898

Het lichaam stoot de placenta niet voor niks af na de bevalling. Hij zit bomvol hormonen waar je vlak na de bevalling helemaal geen baat bij hebt. Van het eten ervan zou de hormoonhuishouding zelfs flink verstoord kunnen raken.



Daarnaast kan bij een bevalling vrij gemakkelijk een bacteriële besmetting kunnen plaatsvinden op de placenta. Die komt tenslotte naar buiten op enkele centimeters van de anus, die vaak door het persen ook niet meer alles naar behoren heeft binnengehouden...

12-12-2018 14:30:32 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.640

OTindex: 3.898

Quote:

"zonde om iets dat negen maanden in je heeft gegroeid zomaar weg te gooien" Als mijn been wordt afgezet, eet ik hem toch ook niet op met het argument dat het zonde is om iets weg te gooien dat 60 jaar aan mij heeft gegroeid? Als mijn been wordt afgezet, eet ik hem toch ook niet op met het argument dat het zonde is om iets weg te gooien dat 60 jaar aan mij heeft gegroeid?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: