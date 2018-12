Dit is de kleinste koe ter wereld

In de Amerikaanse staat Mississippi loopt de kleinste koe ter wereld rond. Lil' Bill weegt 4,5 kg en is daarmee zo groot als een huiskat. Leeftijdsgenoten wegen 10 keer zo veel.Lil' Bill werd overgebracht naar The Mississippi State University College of Veterinary omdat zijn eigenaars dachten dat hij wel eens ziek kon zijn. Maar de dierenartsen kwamen tot de vaststelling dat het kalfje gewoon veel kleiner is dan zijn boerderijvriendjes.Vanzelfsprekend verloor het wereldwijde web meteen zijn hart aan Lil' Bill. Zo had het koetje binnen enkele uren zijn eigen hashtag, #LilBill.