In deze winkel doe je al schaatsend je boodschappen

De Britse supermarktketen 'Iceland' pakt dit jaar uit met een bijzondere stunt. Het filiaal in Stratford in Londen werd namelijk omgetoverd tot een schaatsbaan. Op die manier zouden de klanten meer plezier halen uit hun winkelervaring.Boodschappen doen kan in de eindejaarsperiode nogal stresserend zijn. 'Iceland' deed een onderzoek en daaruit bleek dat maar liefst 83% van de ouders graag meer zouden willen ontspannen in de aanloop naar de feestdagen. 89% van de kinderen vinden boodschappen doen dan weer saai. De supermarkt vond het tijd om daar iets aan te doen en schakelde daarom twaalf ijsspecialisten in. Op een nacht tijd was het klusje geklaard, inclusief lockers waar klanten hun schoenen in kunnen opbergen. Winkelaars kunnen schaatsend hun inkopen doen en voor de kleinsten zijn er zelfs schaatsrekjes in de vorm van pinguïns voorzien.