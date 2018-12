Weg in Huizen spekglad door lading frituurvet

HUIZEN - Een vrachtwagen heeft maandagmiddag rond 16.00 uur een flinke hoeveelheid frituurvet verloren op de Delta in Huizen, vlakbij Monnickskamp.Een stuk van zeker 300 meter is besmeurd met de vette olie. Dit zorgde voor glibberige en gevaarlijke situaties. Om de weg weer schoon te maken heeft te brandweer de weg afgezet.Met de hulp van veegmachines en speciale zeep is de weg gereinigd door de brandweer, een gespecialiseerd bedrijf en de gemeente.