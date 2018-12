Brandweer haalt jongetje (7) dat op zoek was naar zijn ouders met hoogwerker van richel

In de Tilburgse wijk Hasselt is zondagavond een jongetje (7) vanuit een slaapkamerraam op de eerste verdieping op de rolluikkast geklommen. De jongen was alleen thuis en op zoek gegaan naar zijn ouders.



De brandweer heeft 't jochie, dat kletsnat was van de regen, met een hoogwerker naar beneden gehaald. Dit meldt Politie Tilburg. Buurtbewoners zagen in de Van Hogendorpstraat het drijfnatte jongetje op de rolluikkast staan. Hij stond daar in pyjama en op blote voeten. Met één hand hield hij het raam vast, in zijn andere hand had hij een knuffel, zo meldt Omroep Brabant. Volgens de buurtbewoners had het jongetje laten weten dat hij op zoek was naar zijn ouders. De politie bevestigde dat er verder niemand thuis was.



Omdat het zo hard regende, kreeg het mannetje een jas van de brandweer. De politie heeft een zorgmelding van de situatie gemaakt.

Reacties

11-12-2018 11:44:08 MIADIA

S waarom niet gewoon de deur proberen?



en waarom niet een oppas ingeschakeld?

11-12-2018 12:17:43 supericecube

S waarom is een kind van zeven alleen thuis

Wat mij betreft mogen ouders die dit doen direct uit de ouderlijke macht gezet worden

11-12-2018 13:45:46 Beesie

@supericecube : Misschien waren de ouders bij de buren, hadden ze een babyfoon aanstaan, maar werkte die niet goed?

11-12-2018 14:00:18 MIADIA

hee we zijn even naar de buren, als er wat is brul je maar in de babyfoon dan komen we direct?



@Beesie : maar bij een kind van 7 kun je dan toch zeggenhee we zijn even naar de buren, als er wat is brul je maar in de babyfoon dan komen we direct?

11-12-2018 14:23:59 botte bijl

het arme kind, drijfnat in de kou op die richel

11-12-2018 14:41:46 Mamsie

Het blijkt maar weer, een kind moet je niet alleen thuislaten. Ook niet als ie ál zeven is. Kinderen zijn te kostbaar om alleen te laten.

