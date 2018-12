Mama annuleert babyborrel na kritiek op unieke naam

Een Amerikaanse mama in spe heeft haar babyborrel geannuleerd omdat de genodigden de naam van haar ongeboren kind maar niets vonden. De vrouw koos dan ook voor een vrij unieke voornaam: Squire (schildknaap) Sebastian Senator.



In een Facebookpost schreef de Amerikaanse haar frustraties van zich af. "Zijn naam is Squire Sebastian Senator. Je kan me niet dwingen om zijn naam te veranderen. Ik zal ook niet toestaan dat hij een bijnaam krijgt, hij moet bij zijn volledige voornaam genoemd worden. Nee, ik ben niet gek. Nee, ik ben niet mentaal onstabiel. Nee, ik was niet zat toen ik de naam bedacht. Jullie kunnen allemaal mijn rug op."



De Facebookpost werd gedeeld op Reddit. Heel wat personen gaan akkoord met het standpunt van de familie. "Ik hou wel van unieke namen, maar dit is een brug te ver", klonk het. "Arme jongen, hij gaat heel zijn leven gepest worden vanwege zijn naam", reageerde iemand anders.

Reacties

11-12-2018 10:32:58 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.609

OTindex: 5.073

S



Quote:

Ik zal ook niet toestaan dat hij een bijnaam krijgt, hij moet bij zijn volledige voornaam genoemd worden.



die 3 namen zijn dus 1 voornaam?



en als hij straks naar school gaat zal er dan geen van zijn klasgenoten hem per ongeluk-expres squirrel noemen ofzo? dat knulletje is nog niet eens geboren en er is nu al gedoe over zijn naam...die 3 namen zijn dus 1 voornaam?en als hij straks naar school gaat zal er dan geen van zijn klasgenoten hem per ongeluk-expres squirrel noemen ofzo?

11-12-2018 10:41:19 Haroldje

Senior lid

WMRindex: 636

OTindex: 4

Wnplts: Noord Brab

S Als je schildknaap en senator als voornaam hebt dan spoort er iets niet met de ouders hoor...

Kan de moeder wel hard gaan roepen dat ze niet gek is, maar hoe harder ze roept....

11-12-2018 12:30:16 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.630

OTindex: 3.896



Senator is via senatus afgeleid van senex. Senex betekent oud.



Doet mij denken aan de opmerking: 'Hier is een groot man geboren.' Senator? Voor een baby?Senator is via senatus afgeleid van senex. Senex betekent oud.Doet mij denken aan de opmerking: 'Hier is een groot man geboren.'

11-12-2018 12:52:10 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.927

OTindex: 2.917

In de bron staat het bericht dat de vrouw boos is dat haar ongeboren kind nu al kritiek krijgt. Ze heeft niet eens door dat de kritiek op haar gericht is en niemand anders.

11-12-2018 12:57:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.168

OTindex: 66.908

Hij heet gelukkig ook nog Sebastian.

Dus als ie slim is wordt het later gewoon Bas.

11-12-2018 13:43:27 Beesie

Erelid



WMRindex: 1.115

OTindex: 7



Nou, vrouwke...daar kom je wel van terug als hij eenmaal heeft leren lopen en de wereld gaat ontdekken... "Hij moet bij zijn volledige voornaam genoemd worden.."Nou, vrouwke...daar kom je wel van terug als hij eenmaal heeft leren lopen en de wereld gaat ontdekken...

11-12-2018 14:01:19 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.609

OTindex: 5.073

S @Mamsie : in het engels gaan ze dan meestal uit van seb

11-12-2018 14:15:29 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.439

OTindex: 16.445

Schildknaap is overigens hier niet de beste vertaling van "squire". Het kan wel schildknaap betekenen, maar een veel meer voorkomende betekenis is "jonker" of "landheer". Nog steeds een ongebruikelijke naam, maar het helpt wel als mensen die zo'n artikel overnemen uit het Engels, niet alleen "Google-translate" gebruiken.

11-12-2018 14:16:58 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 68.392

OTindex: 29.954





Laatste edit 11-12-2018 14:22 had de vader er eigenlijk ook nog wat over te zeggen? een moeder maakt een kind tenslotte niet alleen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: