Dronken man knalt op politieauto

Een dronken man is zaterdagavond met zijn auto op een stilstaande politieauto gebotst.Dat gebeurde op de Talmaweg in Dordrecht, zo meldt de politie op Twitter.Voordat de 23-jarige man op de politieauto knalde, had hij waarschijnlijk al enkele abri's en andere auto's geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.