Foto winkeldief gaat wereld over vanwege opvallende tattoos

Een politiefoto van een Amerikaanse vrouw die vanwege een winkeldiefstal is opgepakt, gaat de wereld over. Reden: niet haar misdaden, maar de opvallende tatoeages in haar gezicht.De 27-jarige Alyssa Zebrasky uit de Amerikaanse staat Ohio werd deze week opgepakt voor een winkeldiefstal bij supermarktketen Walmart. Ze had een tas gestolen.Toen agenten haar arresteerden, bleek ze ook drugs op zak te hebben, ter waarde van omgerekend 1000 euro, schrijven Amerikaanse media.Via sociale media wordt niet het bericht, maar vooral haar politiefoto massaal gedeeld. De vrouw heeft allerlei opvallende tatoeages in haar gezicht.De vrouw werd een maand geleden ook al opgepakt na een politieachtervolging. Ook toen was het vooral haar mugshot die opviel.De Amerikaanse handelt niet alleen, maar met haar vriend. Ook hij is te herkennen aan meerdere tatoeages in zijn gezicht.