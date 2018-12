Vrouw valt in vier meter diep zinkgat

In het Groningse Ten Boer is een vrouw in een zinkgat van zo'n vier meter diep gevallen. Omstanders hebben de vrouw uit het gat gehaald.Ze is ter controle naar een ziekenhuis, maar leek het goed te maken, meldt een woordvoerder van de brandweer.Het zinkgat, ook wel sinkhole genoemd, ontstond op de oprit van een woning aan de Hendrik Westerstraat door nog onbekende oorzaak. Volgens het waterleidingbedrijf is er geen waterleiding stuk, wat het zinkgat zou hebben kunnen veroorzaken, aldus de woordvoerder van de brandweer. Aangezien het voorval plaatsvond op priv├ęterrein is het aan de eigenaren om uit te zoeken waardoor het gat dan wel is ontstaan.