AMC kocht honderden hoofden bij omstreden Amerikaans bedrijf

Het AMC-ziekenhuis heeft de afgelopen tien jaar honderden hoofden gekocht van een omstreden bedrijf uit Amerika. De hoofden zijn van mensen die hun lichaam ter beschikking stelden aan de wetenschap. De hoofden werden gebruikt voor onderwijs.



Dat blijkt uit een onderzoek van persbureau Reuters en Nieuwsuur. Het ziekenhuis kocht tussen 2008 en 2018 ieder jaar tussen de 30 en 50 diepgevroren hoofden.



Het AMC kocht de hoofden bij zeer winstmakende commerciƫle bedrijven als Science Care. Dat bedrijf handelde in de lichaamsdelen. Nadat Reuters en Nieuwsuur vragen over de gang van zaken stelden, is het ziekenhuis gestopt met het aankopen van de hoofden uit de VS.



Slechte voorlichting

De bedrijven Science Care en MedCure kwamen dit jaar in opspraak omdat nabestaanden niet goed hadden voorgelicht over wat er precies gebeurde met gedoneerde lichamen. Dat bleek uit berichtgeving van Reuters. Familieleden waren niet op de hoogte dat de lichamen over de hele wereld werden verhandeld. De FBI is inmiddels een onderzoek gestart.



Tegen Nieuwsuur zegt Freek Dikkers van het AMC dat het ziekenhuis niet op de hoogte was van de praktijken bij de bedrijven. 'Wij hebben negen dagen geleden de laatste levering gehad. En dit is echt de laatste geweest.'

Reacties

09-12-2018 16:58:42 Mamsie

Oudgediende







Je moet er toch niet aan dénken. Je gaar er gewoon van zingen!



I left my hart, in San Francisco...

My body is over the ocean..My body is over the sea....

09-12-2018 17:40:51 omabep

Oudgediende







Denk je dat je lichaam voor goede doeleinde wordt gebruikt om de mensheid tot dienst te zijn en dierenleed te voorkomen, blijken er weer eens lui aan het bewind te staan die er dik aan verdienen. Schandalig vind ik het. Het is voor de wetenschap niet als studiemateriaal voor een school of het moet een wetenschappelijke studie betreffen waarbij de studenten al zover zijn dat ze al onderzoek kunnen en mogen doen dan vind ik het wel kunnen zolang als ze maar gebruikt wordt waarvoor diegene zijn of haar lichaam ter beschikking heeft gesteld.

09-12-2018 17:54:14 GroteMop1983

Oudgediende







Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ik kan er met mijn hoofd niet bij.

09-12-2018 18:02:58 stora

Stamgast







Maa ziekenhuizen in Nederland nemen of namen ook hoofden af van de club.

09-12-2018 18:03:19 GroteMop1983

Oudgediende







@Mamsie : Nee, ik ben geen kip. Nee, ik ben geen kip.

