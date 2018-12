Leerkracht ontslagen wegens ontkennen bestaan kerstman

De magie van kerstmis is heilig. Een leerkracht in een lagere school in New Jersey bleek daar echter enigszins anders over te denken. Voor zijn klas met zesjarigen beweerde hij namelijk dat de kerstman niet echt bestaat. En dat bleef niet zonder gevolgen.



Gechoqueerd door deze beweringen, informeerden de 22 leerlingen ook naar het bestaan van goblins en paasklokken. Ook deze dromen werden één voor één vakkundig doorprikt. De ouders van de kinderen besloten het echter hier niet bij te laten en dienden klacht in bij de directie. Die zag zich genoodzaakt haar excuses aan te bieden en de leerkracht op staande voet te ontslaan, wegens een "gebrek aan inschattingsvermogen".

