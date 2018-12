Mathieu werd maandenlang gepest door leerkracht wiskunde

Begaafd, maar verlegen: zo kan Mathieu het best omschreven worden. Gedurende verschillende maanden werd de Waalse student zwaar gepest door zijn leraa

Zo, dan heb je het echt getroffen met zo'n leerkracht. Hoeveel kinderen heeft hij inderdaad al tot zelfmoord gedreven, misschien niet gelijk maar later? Schandalig als men er weet van heeft en er niets tegen kan ondernemen, ze hadden dan op zijn minst wel een andere leerkracht erbij kunnen zetten die de boel in gaten kon houden en de leerkracht erop aan kan spreken. Ik hoop dat die moeder iets kan bereiken, want het zal je eigen kind maar zijn.

Hoewel in mindere mate dan de jongen uit dit artikel is ook mijn oudste door een van zijn leerkrachten achtergesteld en gepest. Toen mij dit ter ore kwam ben ik de bewuste leraar op gaan zoeken en heb hem vriendelijk maar kordaat er op gewezen dat ik een professionele houding van hem verwachtte! Hij hoefde mijn zoon niet te mogen, maar hij moest hem wél gelijk alle anderen behandelen!



Het gedrag van de leerkracht ten opzichte van mijn zoon is na dat gesprek veranderd, mijn zoon had geen last meer van hem.



Zou de leerkracht evenwel doorgegaan zijn met zijn slechte gedrag naar mijn zoon dan zou ik hem op zeker nogmaals bezocht hebben.. Ditmaal echter minder vriendelijk!



Ik weet niet wat er tegenwoordig aan de hand is, was er geen vader, oom, oudere broer of zo in de buurt om het gesprek aan te gaan met deze leerkracht?