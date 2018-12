Man neemt Tindermatch op eerste date mee naar begrafenis oma

Een Britse vrouw heeft een wel zeer bijzondere eerste Tinder-date meegemaakt. Ze verwachtte zich aan een chic restaurant toen hij haar had gevraagd zwart te dragen, en was dan ook in shock toen ze een crematorium binnenreden.



Het kiezen van de perfecte eerste date kan lastig zijn. Vooral de locatie kan al eens voor kopbrekens zorgen. Indien één van de vereisten 'originaliteit' is, is een Britse man daar wel in geslaagd.



Hij had een match op Tinder gezegd dat ze zich mocht verwachten aan een grote ver(r)assing. Toen hij haar vertelde dat ze een zwarte jurk moest dragen, dacht ze naar een chique tent te gaan wat later de uitvaart van zijn oma bleek te zijn.

Reacties

07-12-2018 11:19:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.281

OTindex: 67.353

Idd nogal vreemd; wat vond de rest van de familie daarvan? en is het tot een tweede afspraak gekomen?

07-12-2018 11:20:40 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.688

OTindex: 922

En na twee keer hetzelfde gezegd te hebben laat het artikel na om de reactie van de desbetreffende vrouw weer te geven, een zepert van een artikel dus..

07-12-2018 11:27:21 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.281

OTindex: 67.353

@SamuiAxe : Waarschijnlijk was er geen tweede afspraak: Apparently, the guy’s girlfriend had allegedly left him a few weeks prior and his family had been looking forward to meeting her, so he wanted someone to fill her spot, Jones told her friend... “Thought if I told you, you wouldn’t come,” Jones recalls the man telling her. klik hier

07-12-2018 11:30:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.114

OTindex: 66.833

Ik krijg het gevoel dat die man alleen maar een gelegenheidspartner nodig had om niet zielig alleen naar die plechtigheid te hoeven gaan.

07-12-2018 11:47:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.281

OTindex: 67.353



Ik vind het behoorlijk beleefd dat deze dame het spel nog meegespeeld heeft ook ....



Laatste edit 07-12-2018 11:47 @Mamsie : dat was het idd, iemand om zijn vriendin te vervangen die sinds een week niet meer zijn vriendin was..Ik vind het behoorlijk beleefd dat deze dame het spel nog meegespeeld heeft ook ....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: