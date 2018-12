Spreekwoorden veranderen mogelijk omdat ze veganisten kwetsen

Spreekwoorden als ‘aan een dood paard trekken’ en ‘een koe bij de hoorns vatten’ kunnen binnenkort mogelijk verdwijnen. De reden: veganisten vinden ze kwetsend.



Dokter Shareena Hamzah aan de universiteit van Swansea denkt dat spreekwoorden waarbij dieren in negatieve manier worden gebruikt, zullen verdwijnen. Ze zouden namelijk dieronvriendelijk zijn en daardoor nemen veganisten er aanstoot aan. Doordat veganisme steeds populairder wordt, zouden de gezegdes kunnen sneuvelen, meldt de Engelse Times.



Aan de academische website The Conversation laat Hamzah weten: “Als veganisme ons dwingt de confrontatie aan te gaan waar ons voedsel daadwerkelijk vandaan komt, dan zal dit ook invloed hebben op onze taal.” Ze is zich er echter van bewust dat zulke gezegdes niet volledig uit te bannen zijn.



Dierenorganisatie Peta wil dan ook dat de gezegdes verdwijnen. Zij heeft alternatieven verzonnen om de dieronvriendelijke spreekwoorden te mijden. Vertaalde voorbeelden van Nederlandse versies zijn:



Een proefkonijn zijn: Een proefbuisje zijn



Aan een dood paard trekken: Een paard met een volle maag voeren



Een koe bij de hoorns vatten: Een bloem bij de steel pakken



Een blik met wormen openen: De doos van Pandora openen

Reacties

07-12-2018 09:09:43 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.611

OTindex: 6

Van een mug een olifant maken

07-12-2018 09:23:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.281

OTindex: 67.353





Laatste edit 07-12-2018 09:27 @jero : en die arme planten, die worden nu wel heel kwetsend gebruikt en vreselijk plantonvriendelijk

07-12-2018 09:25:04 Yanuqa

Junior lid

WMRindex: 20

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

Al ben ik zelf veganist, dit is het meest absurde dat ik de laatste tijd heb gezien

07-12-2018 09:29:34 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.688

OTindex: 922

Stelletje randdebielen! Hee!! Daar heb je die idioten van PETA ook weer!Stelletje randdebielen!

07-12-2018 09:39:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.114

OTindex: 66.833

Wat een onzin! Het is toch bij de wilde beesten af!

07-12-2018 10:11:11 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.467

OTindex: 1.900

Ach dat PETA toch. Die willen dat varkentje wel even wassen. Ze blijven toch de vreemde eend in de bijt. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ze springen daar van de os op de ezel en nu worden onze mooie gezegdes mogelijk het haasje.



Voorlopig kijk ik de kat uit de boom maar PETA is niet voor de poes. Toch moeten ze niet te hoog op hun paard zitten want dan vallen ze er af.

07-12-2018 11:12:31 networkdrone

Senior lid

WMRindex: 364

OTindex: 0

"Een paard met een volle maag voeren" is geen dierenmishandeling?



Maar zoals ook al bij een ander nieuwsbericht aangegeven (met andere woorden), het wordt steeds gekker.

07-12-2018 11:17:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.281

OTindex: 67.353

@Jura6 :



OT toch zou ik graag willen begrijpen waarom en wat ze aan die spreekwoorden zo kwetsend vinden. Maar waarschijnlijk is logica ver te zoeken. OT toch zou ik graag willen begrijpen waarom en wat ze aan die spreekwoorden zo kwetsend vinden. Maar waarschijnlijk is logica ver te zoeken.

07-12-2018 12:07:37 stora

Stamgast



WMRindex: 13.207

OTindex: 1.537



Als ik dat tegen een dame zou zeggen dan krijg je een slag voor je kop Ik weet niet wat ik moet denken bij de doos van Pandora openen.Als ik dat tegen een dame zou zeggen dan krijg je een slag voor je kop

07-12-2018 12:18:56 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.731

OTindex: 31.824

Wat een mierenneukers.

07-12-2018 13:01:31 Noepetote

Senior lid

WMRindex: 660

OTindex: 162

@Yanuqa :

Al ben ik zelf veganist, dit is het meest absurde dat ik de laatste tijd heb gezien QuoteAl ben ik zelf veganist, dit is het meest absurde dat ik de laatste tijd heb gezien



Precies ja! Als we dan toch op alle slakken zout gaan leggen

het spreekwoord 'jezelf voelen als een vis in het water' klopt ook niet altijd (zie

Als ze zich dáár nu bijvoorbeeld eens mee bezig zouden gaan houden....

Volgens mij maakt het die dieren niks uit of wij 'diervriendelijke' spreekwoorden hebben of niet. Het gaat erom hoe we in de praktijk met dieren omgaan, toch?



Laatste edit 07-12-2018 13:01 Precies ja! Als we dan toch op alle slakken zout gaan leggenhet spreekwoord 'jezelf voelen als een vis in het water' klopt ook niet altijd (zie hier ) Als ze zich dáár nu bijvoorbeeld eens mee bezig zouden gaan houden....Volgens mij maakt het die dieren niks uit of wij 'diervriendelijke' spreekwoorden hebben of niet. Het gaat erom hoe we in de praktijk met dieren omgaan, toch?

07-12-2018 15:22:26 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.856

OTindex: 11.537

S Nou ik vind het maar bullshit. Ik zal krokodillentranen huilen als de mensen zich hier niets van aantrekken. Volgens mij is PETA een wolf in schaapskleren die het paard achter de wagen spant, een ezel die zich voor de zoveelste maal stoot aan de maatschappelijke onwil van de mensen om met ze mee te gaan. Er schuilt wel een addertje onder het gras: wat als de moslims zich gaan ergeren aan Als de berg niet naar Mohammed komt, zal Mohammed naar de berg moeten gaan. En wat als de Palestijnen zich gaan ergeren aan de uitdrukking: Naar de Filistijnen?

En als de Joden zich gaan ergeren aan uitdrukkingen als Wat een Jodenstreek of wat een Jodenfooi en Jodenlijm (=spuug). Op het laatst kun je helemaal niets meer zeggen zonder met allerlei groepen ruzie te krijgen.

07-12-2018 15:39:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.281

OTindex: 67.353

@De_Paus: gelukkig leiden alle wegen naar Rome...

07-12-2018 15:45:32 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.603

OTindex: 5.073

S ik word hondsmoe van dit soort berichten

07-12-2018 15:49:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.114

OTindex: 66.833

@stora :

Ik weet niet wat ik moet denken bij de doos van Pandora openen.

Als ik dat tegen een dame zou zeggen dan krijg je een slag voor je kop QuoteIk weet niet wat ik moet denken bij de doos van Pandora openen.Als ik dat tegen een dame zou zeggen dan krijg je een slag voor je kop



Zéker als de dame Pandora heet, Zéker als de dame Pandora heet,

