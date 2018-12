Studente laat DNA huisgenoten testen na yoghurtdiefstal

Een Taiwanese studente is aangehouden nadat ze door een huisgenote was beschuldigd van de diefstal van yoghurt uit de gezamenlijke koelkast in het studentenhuis. De politie deed DNA-onderzoek nadat de gedupeerde aangifte had gedaan.



Voor het onderzoek moesten de vijf medebewoonsters, studenten aan de plaatselijke universiteit voor Chinese cultuur, DNA-materiaal afstaan. Ook van de gedupeerde huisgenote werd het DNA afgenomen, meldt de BBC.



Na de diefstal had ze de yoghurtverpakking uit de vuilnisbak gevist en als bewijsmateriaal aan de politie overgedragen. Omdat vingerafdrukken geen uitsluitsel brachten, kwam het tot een DNA-test.



Het kostbare onderzoek (omgerekend zo'n 90 euro per test) krijgt veel kritiek omdat het uiteindelijk de belastingbetaler is die ervoor opdraait. Een anonieme politiemedewerker spreekt van 'schieten met een kanon op een mug'. Hij noemt het 'disproportioneel' en 'verkwisting van gemeenschapsgeld'. De yoghurt kostte omgerekend 1,50 euro.

Reacties

06-12-2018 16:04:28 stora

Stamgast



WMRindex: 13.190

OTindex: 1.521

Dat de politie daaraan meewerkt. Als die studente dan die dna test wil, dan moet ze daar ook maar voor betalen.

06-12-2018 16:13:28 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 68.287

OTindex: 29.934

je moet maar alle gevoel voor verhoudingen kwijt zijn

06-12-2018 16:38:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.102

OTindex: 66.820

Laat de politie daar zich voor zúlke gekke karretjes spannen?

06-12-2018 17:02:06 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.401

OTindex: 189

S Als we gaan rekenen of de kosten ook wel bij de baten pasten, dan kunnen we ook zeggen dat we gewoon geen politie meer sturen voor winkeldiefstal onder de 150,-.



Maar als een agent hier trouwens zegt "Oké, je fiets is gestolen, maar we doen er niets aan" dan is iedereen beledigd. Terwijl het dan ook totaal niet in verhouding zou zijn om er werk van te maken.

06-12-2018 17:03:23 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 68.287

OTindex: 29.934

@DrZiggy :

van gestolen fietsen maakt de NL-politie dan ook bijna nooit werk van gestolen fietsen maakt de NL-politie dan ook bijna nooit werk

