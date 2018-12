Deze buidelrat lijkt sprekend op Pikachu

Een zeldzame voskoesoe is de nieuwe ster van het wereldwijde web dankzij haar gelijkenis met het Pokémon-figuurtje Pikachu. De buidelrat wordt momenteel opgevangen in een dierenkliniek in Melbourne, Australië.



“Deze buidelrat heeft een gouden kleur dankzij een mutatie die ervoor zorgt dat ze weinig melanine aanmaakt. Door het gebrek heeft ze niet de normale kleur van een buidelrat”, klinkt het bij het Boronia Veterinary Clinic And Animal Hospital in Melbourne. “In het wild zijn ze erg zeldzaam en kunnen ze door roofdieren makkelijk gespot worden. Gelukkig kon deze kleine baby gered worden. Nadat ze groot en sterk is, zal ze vrijgelaten worden in een natuurreservaat zodat ze nog lang kan leven.”



De reacties bleven niet uit toen de dierenkliniek een foto van het beestje online plaatste. “Ik ben er vrij zeker van dat dit een Pokémon is”, zei iemand. “Attentie aan alle Pokémon-spelers. Alle Pokémons zitten blijkbaar in Australië”, klonk het dan weer in een andere reactie.

