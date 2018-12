Ziekenhuis in plaats van kinderopvang voor gedrogeerde Sinterklaas

Een Sinterklaas-viering van een kinderdagverblijf in Oost is niet helemaal verlopen zoals gepland. Sinterklaas kon niet meer komen. Hij was namelijk gedrogeerd.



Dat deelde de opvang maandagochtend met de ouders van de kinderen. 'De mensheid lijkt wel door te draaien', schrijft de crèche in de mail die het slechte nieuws bracht. Sinterklaas kwam al jaren op bezoek in de opvang, maar moest dit jaar dus ontbreken.



De Sint was eerder in de ochtend gedrogeerd tijdens een bezoekje aan een kantine. Daar is hij door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 'Er had niet meer dan een halve gram in zijn frisdrank moeten zitten en dan was de Sint er niet meer geweest', schrijft de kinderopvang. Wat er in het drankje van de goedheiligman was gestopt, is niet duidelijk.



Gelukkig voor de kinderen in de opvang konden de Pieten nog wel komen. Het kinderdagverblijf wil geen verdere details geven over het incident.

Reacties

05-12-2018 11:17:45 BatFish

Oudgediende



Waarmee was hij gedrogeerd - door wie? Had hij dit zelf per ongeluk gedaan of had iemand bewust rohypnol door zijn cola gegooid? Wat een vaag verhaal.

05-12-2018 11:44:46 supericecube

Erelid



S ik zou hier wel het fijne van willen weten inderdaad

05-12-2018 13:17:31 venzje

Oudgediende



Gedrogeerde sinterklazen, praat me er niet van! Op zo'n manier ben ik definitief van mijn sinterklaasgeloof afgekomen: door twee stomdronken sinterklazen, die 's nachts arm in arm, luid sinterklaasliedjes lallend in ons stille straatje, onder mijn slaapkamerraam langszwalkten.

