Philip Freriks krijgt vertrek radiocolumn live te horen tijdens uitzending

Presentator Philip Freriks heeft zondagmorgen live in het radioprogramma OVT bij NPO Radio 1 te horen gekregen dat hij niet meer welkom is om radiocolumns voor te dragen.



Radiopresentator Jos Palm kondigde zijn vertrek aan vlak nadat Freriks zijn radiocolumn had voorgedragen. Freriks werd van tevoren niet op de hoogte gebracht van het nieuws, waardoor de Amsterdammer werd 'verrast'.



In het radioprogramma werd gezegd dat Freriks zou stoppen 'omdat zijn carrière zo'n ontzettend hoge vlucht heeft genomen in de finale van zijn bestaan.'



Mede-presentator Laura Sterk laat weten dat zij beiden dacht dat Freriks dit al wist. Palm voegt er nog aan toe dat dit een ernstig misverstand is en hoopt dat Freriks zijn excuses nog wil aanvaarden. Vlak daarna is te horen dat de Freriks uit de studio loopt.



De VPRO heeft vanmiddag laten weten dat het voorval 'berust op een ernstige miscommunicatie waarvoor wij verantwoordelijk zijn'. Ook is te lezen dat 'de redactie van OVT en de VPRO niets liever wil dan Philip Freriks houden als columnist'. Waarom Freriks toch weg moet wordt niet uitgelegd.



Het fragment van OVT is terug te luisteren op de https://www.nporadio1.nl/ovt]site van NPO Radio 1[/url] vanaf 10.43 uur.

Reacties

04-12-2018 08:37:11 stora

Stamgast



WMRindex: 13.135

OTindex: 1.515

Walgelijk zoals men met mensen omgaat.

Blijkaar wist iedereen al dat Philip weg moest, behalve Philip.

04-12-2018 09:40:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.240

OTindex: 67.289

de link werkt niet.. zelfs als ik hem gewoon kopieer..

04-12-2018 09:58:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.077

OTindex: 66.772

Quote:

Mede-presentator Laura Sterk laat weten dat zij beiden dacht dat Freriks dit al wist.



Denken.... Ja dat moet je aan de paarden overlaten, met hun veel grotere hoofden.

In dit soort situaties kan je niet zorgvuldig genoeg zijn.

Stelletje kwalleballen daar! Denken.... Ja dat moet je aan de paarden overlaten, met hun veel grotere hoofden.In dit soort situaties kan je niet zorgvuldig genoeg zijn.Stelletje kwalleballen daar!

04-12-2018 10:49:50 Umpie

Erelid



WMRindex: 1.892

OTindex: 11

@allone :

https://www.nporadio1.nl/ovt/uitzendingen/578229-2018-12-02

Klik op "Luister Terug: 10:00-11:00 +="

Rond 00:33. Laatste edit 04-12-2018 10:51 Klik op "Luister Terug: 10:00-11:00 +="Rond 00:33.

04-12-2018 12:54:33 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 68.231

OTindex: 29.921

dan vallen ze ook nog over elkaar heen bij het benadrukken dat ze helemaal niet willen dat hij weggaat, hoe geloofwaardig is dat

04-12-2018 14:32:16 Beesie

Erelid



WMRindex: 1.069

OTindex: 6

@botte_bijl: Misschien willen zijn collega's dat ook niet, maar is het van hogerhand beslist..Maar een schoonheidsprijs verdient het in ieder geval niet!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: