Ring uit Bethlehem was van Pontius Pilatus

Een ring die archeologen al in 1969 opgroeven in de buurt van Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever, zou hebben toebehoord aan Pontius Pilatus, de Romeinse bestuurder die volgens de Bijbel Jezus Christus liet kruisigen.De bronzen ring bevat de Griekse inscriptie 'Van Pilatus', en is mogelijk gebruikt als stempel voor officiële documenten. Pontius Pilatus was de Romeinse landvoogd in Judea van het jaar 26 tot 36, en volgens de overlevering een tijdgenoot van Jezus Christus.De zegelring werd vijftig jaar geleden samen met duizenden andere voorwerpen gevonden in de graftombe van koning Herodes in het paleizencomplex Herodion, ten zuiden van Bethlehem. Dat maakt het des te moeilijker om de herkomst vast te stellen. Het is evengoed mogelijk dat de ring van tientallen jaren later dateert.Het heeft dus bijna vijftig jaar geduurd voor de naam op de ring kon worden ontcijferd. Dat het nu is gelukt komt doordat er betere lenzen voorhanden zijn om archeologische voorwerpen te bekijken. Archeologen zeggen dat het pas het tweede voorwerp uit deze periode is waar de naam van Pilatus op staat.Anderen wijzen erop dat het Griekse 'Van Pilatus' geen bewijs is dat de ring heeft toebehoord aan de Bijbelse Pontius Pilatus. Bronnenmateriaal van zo'n ouderdom vertoont veel lacunes. Ook kan de vraag gesteld worden of de eenvoudig ogende ring wel aan zo'n hoge bestuurder toebehoord kan hebben.