Getuige slaat vuurwapen uit hand van overvaller

Een getuige aarzelde zaterdagavond 1 december geen moment toen hij onbedoeld betrokken raakte bij een overval op een winkel aan de Dirk de Derdelaan in Vlaardingen. Hij sloeg het vuurwapen uit de handen van de 17-jarige overvaller en samen met de winkelier overmeesterden zij beiden de nog jonge overvaller.



Twee verdachten kwamen gewapend en al rond 20.45 uur de winkel binnen en wilden een overval plegen. Een aanwezige getuige bedacht zich geen moment en sloeg direct het vuurwapen uit de hand bij een van de overvallers. Het wapen vloog door de lucht en kwam terecht op de grond. Dat was nog niet alles, de getuige zette samen met de eigenaar de verdachte klem in afwachting van de inmiddels gewaarschuwde politie. Agenten die snel ter plaatse waren, konden zo direct de 17-jarige jongen uit Vlaardingen aanhouden. De politie zoekt nog de tweede verdachte die na het tumult de winkel uit rende. De man vluchtte in de richting van de nabij gelegen viswinkel.

03-12-2018 18:03:46

Reageren in een impuls.

Als je eerst gaat nadenken dan doe je het niet.

Maar ja, is het slim?

Die gast heeft wel een wapen en is jong.

De vraag is of het een echt wapen is, want dat zie je niet in de gauwigheid.

Kortom, goede actie, maar het had wel beroerd kunnen eindigen.