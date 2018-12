Tesla rijdt minutenlang met slapende bestuurder over snelweg

Toen agenten in de Amerikaanse staat Californië onlangs een Tesla inhaalden op de snelweg, kwamen ze tot een schokkende ontdekking: ze zagen dat de bestuurder van het voertuig achter het stuur in slaap was gevallen.



Normaal gesproken zou zoiets vrijwel zeker leiden tot een ongeval, maar de bestuurder van de Tesla had de Autopilot-functie aangezet. De auto bleef daardoor de rijstrook volgen. En ook nog eens op hoge snelheid: de Tesla reed volgens Amerikaanse media op dat moment 145 kilometer per uur.



Ongevaarlijk was het dus ook weer niet. Meerdere agenten in politiewagens moesten eraan te pas komen om de auto veilig tot stilstand te brengen.



Terwijl een politieauto achter de wagen het verkeer tegenhield, ging een andere agent vóór de Tesla rijden. Die minderde snelheid, en de Tesla daardoor ook. De auto kwam uiteindelijk midden op de snelweg tot stilstand.



De hele periode - van ontdekking van de slapende bestuurder tot stilstand - duurde zo'n zeven minuten. Onbekend is hoe lang de auto al met de slapende man over de snelweg reed.



De bestuurder, een 45-jarige man, is aangehouden. Hij bleek te veel te hebben gedronken.



Het autobedrijf Tesla heeft al vaker laten weten dat de autopilot-functie slechts 'een hulpmiddel' is bij het rijden. De bestuurder dient te allen tijde de handen aan het stuur te houden. Ook de controle en de verantwoordelijkheid voor het besturen van het voertuig ligt bij de gebruiker.





03-12-2018 20:09:08 Vissersman

Ah een Tesla geldt dus niet als bob... Daar kwam hij op de harde manier achter. Ik heb zelf een simpele auto. Iemand ervaring met dit soort systemen die het ook als aanwinst ervaart?

