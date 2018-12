Pakketbezorger Leidsche Rijn gemolesteerd door verwachtingsvolle klant

Een man in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn heeft een pakketbezorger gemolesteerd toen bleek dat die zijn bestelling niet bij zich had. De politie heeft de aanvaller gearresteerd.



De man sprong in de Selderiestraat in de laadruimte van de bus om te kijken of zijn pakket er echt niet bij zat en haalde alles overhoop. Ook gaf hij de pakketbezorger een paar klappen. De politie spreekt van een "rare toestand".



De sorteercentra en de pakketbezorgers maken overuren in de dagen voor Sinterklaas en sommige mensen krijgen hun pakketje niet op tijd. Dat komt vooral doordat Black Friday en Cyber Monday net achter de rug zijn. Veel mensen hebben op die koopjesdagen niet alleen cadeaus voor Sinterklaas besteld, maar ook producten voor zichzelf en kerstcadeaus.



Daardoor kunnen bezorgers als PostNL niet garanderen dat alle bestellingen op tijd worden bezorgd.

