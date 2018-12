Egyptische actrice riskeert gevangenisstraf vanwege deze blote jurk

Een doorschijnende, ietwat blote jurk dragen? In Egypte is dat aanstootgevend en not done. Toen een groep Egyptische advocaten landgenote en actrice Rania Youssef donderdagavond in een zwarte, doorzichtige jurk zagen verschijnen op het Internationaal Filmfestival in Caïro, hoefden ze dan ook geen twee keer na te denken.Bij de openbaar aanklager dienden de advocaten een aanklacht tegen de actrice in.Met haar kledingkeuze – door de jurk waren haar benen helemaal zichtbaar – zou Rania geen respect hebben getoond voor de Egyptische normen en waarden, aldus de advocaten. Egypte heeft een conservatieve moslimmeerderheid.De 45-jarige actrice heeft op Instagram inmiddels excuses aangeboden voor haar outfit, maar dat heeft tot dusver niks uitgehaald. Er hangt haar een celstraf van vijf jaar boven het hoofd. De rechtszaak begint op 12 januari. Dit is de jurk waarmee Rania op de rode loper verscheen. Niks vergeleken met wat andere celebrities af en toe aantrekken. Of beter gezegd: niet aantrekken. Hopelijk loopt het met een sisser af, want een gevangenisstraf vanwege een jurk? Je moet er toch niet aan denken.