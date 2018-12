Boze bewoners Bijlmerplein hangen dode ratten aan bomen

Nog steeds zorgen ratten voor veel overlast op het Bijlmerplein. Het stadsdeel nam een paar weken geleden al maatregelen, maar volgens bewoners heeft dat nauwelijks geholpen.Een anonieme bewoner heeft uit protest dode ratten aan bomen gehangen. 'Ik vind het vies en ik ben er ook bang voor', vertelt een andere bewoner. 'Ik word er gewoon niet goed van. Je ziet die reigers die ratten opeten. Dan heb je geen eetlust meer toch.'Het rattenprobleem speelt al een jaar. Het stadsdeel, heeft zoals beloofd, actie ondernomen door onder andere metalen strips voor de kieren bij containers te plaatsen. Maar volgens ongediertebestrijder Dave Gobel moet er veel meer gebeuren.'Als je hier tussen het groen kijkt, dan zie je een heel gat naar beneden toe', vertelt Gobel. 'Dat soort dingen zouden dus ook dichtgemaakt moeten worden. En in deze vuilcontainer zit geen dop. De ratten kunnen dus in deze container nestelen.'Ook dumpen sommige bewoners nog steeds hun afval op straat, wat ratten aantrekt. 'Het stadsdeel moet handhaven', vindt een bewoner. 'Camera's ophangen. Want ze willen nu dat wij foto's maken van mensen die 's nachts hun vuilnis wegzetten. Nee, zij moeten camera's ophangen en dan mensen erop aanspreken.'Het stadsdeel wil niet voor camera reageren, maar zegt met nog meer maatregelen te komen.