Stel viert zwangerschap en veroorzaakt grote bosbrand

Een Amerikaans echtpaar wilde op een bijzondere manier aan vrienden en familie onthullen wat het geslacht van hun baby is. De gevolgen waren rampzalig: er ontstond een gigantische natuurbrand die door honderden brandweermannen moest worden bestreden.Dennis Dickey en zijn vrouw Rita lieten vorig jaar een zelfgemaakt explosief met gekleurd poeder ontploffen in een natuurgebied in de Amerikaanse staat Arizona. Ze vulden een doos met het goedje 'Tannerite', schrijven Amerikaanse media. Wanneer je er een kogel in jaagt, explodeert het.Ze filmden dat moment. De kleur van het poeder was blauw: Rita was zwanger van een jongetje.Daarna ging het helemaal mis: het droge gras vatte vlam en al snel verspreidde het vuur zich. Uiteindelijk heeft 19.000 hectare bos in brand gestaan. In het gebied moesten 200 mensen worden geëvacueerd.In totaal zijn 800 brandweermensen bezig geweest het vuur te bestrijden. De kosten van de hele operatie: ruim 8 miljoen dollar.Het filmpje dook op en is uitgebreid onderzocht. Er is een stem van een man te horen die in paniek twee keer roept: "Wegwezen hier!"