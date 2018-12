Dove jongen verstoort kerkdienst met paus

Een doof kind heeft vrijdagochtend een kerkdienst van de paus in Vaticaanstad verstoord. Het jongetje rende rond op het podium en keek met bijzondere belangstelling naar de speer van een lid van de Zwitserse Garde. De paus en een aartsbisschop keken lachend toe, maar na enkele ogenblikken werd er toch ingegrepen.Zijn moeder nam de jongen bij de arm en haalde hem van het podium. De paus leek er niet erg mee te zitten. Hij vertelde aan zijn publiek dat het jongetje een slecht gehoor heeft en bovendien moeilijk uit zijn woorden kan komen, maar dat hij zich desondanks goed kan uitdrukken."En dat heeft me aan het denken gezet", sprak de paus tegen zijn toehoorders. "Deze jongen is vrij. Ongedisciplineerd vrij, maar hij is vrij. Het deed me denken: ben ik ook zo vrij tegenover God?"Hij vroeg daarna het publiek om met hem te bidden voor het kind. "Laten we genade (van God) vragen dat hij mag spreken."